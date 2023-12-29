Движение транспорта перекроют в центре Москвы в новогодние праздники

В сообщении ведомства уточнили, что 3 января в период с 11:20 до 11:35 будут закрыты улица Петровка от Петровского бульвара до Крапивенского переулка, Крапивенский переулок от Петровского бульвара до улицы Петровка и Петровский бульвар от Крапивенского переулка до улицы Петровка.

Кроме того, с 18:00 6 января до 3:00 7 января перекроют Соймоновский проезд от улицы Волхонка до Пречистенской набережной и улицу Волхонка от Соймоновского проезда до улицы Ленивка.

Ранее в московской полиции заявили, что в новогоднюю ночь для посещения будет закрыта Красная площадь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

