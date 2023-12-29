Движение транспорта перекроют в центре Москвы в новогодние праздники
Департамент транспорта Москвы объявил, что в новогодние праздники ряд центральных улиц столицы будут закрыты для движения транспорта.
В сообщении ведомства уточнили, что 3 января в период с 11:20 до 11:35 будут закрыты улица Петровка от Петровского бульвара до Крапивенского переулка, Крапивенский переулок от Петровского бульвара до улицы Петровка и Петровский бульвар от Крапивенского переулка до улицы Петровка.
Кроме того, с 18:00 6 января до 3:00 7 января перекроют Соймоновский проезд от улицы Волхонка до Пречистенской набережной и улицу Волхонка от Соймоновского проезда до улицы Ленивка.
Ранее в московской полиции заявили, что в новогоднюю ночь для посещения будет закрыта Красная площадь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Метростроители подготовили ТПМК «Владимир» к старту в Нижнем Новгороде
- Защита обжаловала приговор осужденному на 12 лет Абызову
- Глава Минздрава Башкирии пострадал в серьезном ДТП
- Первый канал вернет в эфир «Модный приговор»
- Движение транспорта перекроют в центре Москвы в новогодние праздники
- Минобороны сообщило об уничтожении трёх ракет HARM над Белгородской областью
- СМИ: Анну Asti в фильме ТНТ заменит Клава Кока
- Аналитик Петроневич: Инфляция в РФ составит 5-5,5% по итогам 2024 года
- СМИ: Президент Аргентины официально отказался от БРИКС
- Красную площадь будет закрыта для посещения в новогоднюю ночь
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru