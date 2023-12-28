Собянин: Городской транспорт будет бесплатным всю новогоднюю ночь
Проезд в общественном транспорте в Москве в новогоднюю ночь будет бесплатным. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По словам градоначальника, меры введут с 20:00 31 декабря до 6 утра 1 января. Для москвичей и гостей города будут доступны метро, МЦК, 158 самых востребованных и ночных маршрутов наземного транспорта. Мэр добавил, что работу МЦД продлят до 3:00.
Кроме того, на Рождество столичное метро и МЦК будут работать до 2:00, МЦД – до 3 часов, а 151 маршрут автобусов, электробусов и трамваев – до 3:30. Всю ночь будут курсировать 16 регулярных ночных маршрутов.
Собянин также напомнил, что с 1 по 8 января парковка на улицах Москвы бесплатна.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru