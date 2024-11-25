CNN: Нетаньяху предварительно одобрил возможное прекращение огня с Ливаном

CNN уточняет, что на данный момент все еще ведется обсуждение некоторых деталей. Отмечается, что Израиль хочет представить некие оговорки и передать их ливанским властям. Тем не менее «переговоры…позитивно движутся к соглашению».

Ранее в МИД Франции поддержали решение Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордера на арест экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта и Нетаньяху, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

