Жителя Подмосковья задержали в Чувашии за финансирование ВСУ

По версии следствия, мужчина перечислял денежные средства на счета двух боевых националистических организаций, запрещенных в России и действующих против безопасности страны.

Против мужчины возбудили уголовное дело по факту содействия террористической деятельности. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В региональном управлении отметили, что с 2022 года за совершение экстремистских и террористических преступлений в Чувашии осудили 14 человек.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал, что житель города Саров Нижегородской области предстанет перед судом за порчу баннера, призывающего проходить службу в зоне спецоперации России на Украине.

