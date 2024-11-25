Жителя Подмосковья задержали в Чувашии за финансирование ВСУ
В Чувашии сотрудники ФСБ задержали жителя Подмосковья, его подозревают в том, что он финансировал ВСУ на протяжении полутора лет. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Чувашии.
По версии следствия, мужчина перечислял денежные средства на счета двух боевых националистических организаций, запрещенных в России и действующих против безопасности страны.
Против мужчины возбудили уголовное дело по факту содействия террористической деятельности. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
В региональном управлении отметили, что с 2022 года за совершение экстремистских и террористических преступлений в Чувашии осудили 14 человек.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал, что житель города Саров Нижегородской области предстанет перед судом за порчу баннера, призывающего проходить службу в зоне спецоперации России на Украине.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru