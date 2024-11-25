СМИ: При наезде на пешеходов в Челябинске пострадал вратарь фарм-клуба «Трактор»

Среди пешеходов, пострадавших в Челябинске после наезда на них автомобиля, был вратарь фарм-клуба «Трактор» Алексей Щетилин и его супруга, сообщил Telegram-канал 112.

По данным Telegram-канала, с ними также была семья тренера ДЮСШ «Трактор» Александра Назарова: его сноха, сын и внук. Они госпитализированы.