СМИ: При наезде на пешеходов в Челябинске пострадал вратарь фарм-клуба «Трактор»
Среди пешеходов, пострадавших в Челябинске после наезда на них автомобиля, был вратарь фарм-клуба «Трактор» Алексей Щетилин и его супруга, сообщил Telegram-канал 112.
По данным Telegram-канала, с ними также была семья тренера ДЮСШ «Трактор» Александра Назарова: его сноха, сын и внук. Они госпитализированы.
У 24-летнего вратаря незначительные повреждения. Его супруга пострадала сильнее, однако ее жизни ничего не угрожает.
Хоккейный клуб также заявил, что окажет всю необходимую помощь пострадавшим.
ЧП произошло сегодня днем. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в своем Telegram-канале сообщил, что в результате наезда автомобиля на людей на пешеходном переходе в Челябинске пострадали пять человек. По его словам, среди пострадавших есть одиннадцатимесячный ребенок, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru