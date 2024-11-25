Петербургское «НАШЕ Радио» выиграло два золотых микрофона «Радиомании»

В Москве в пятницу, 22 ноября, прошла церемония вручения национальной премии «Радиомания». В этом году жюри определяло победителей в 46 номинациях. Две из них принесли победу радиостанции «НАШЕ Радио-Санкт-Петербург». На конкурс были отправлены три работы, все они вошли в шорт-лист, две из которых были признаны ее лауреатами.