Петербургское «НАШЕ Радио» выиграло два золотых микрофона «Радиомании»
В Москве в пятницу, 22 ноября, прошла церемония вручения национальной премии «Радиомания». В этом году жюри определяло победителей в 46 номинациях. Две из них принесли победу радиостанции «НАШЕ Радио-Санкт-Петербург». На конкурс были отправлены три работы, все они вошли в шорт-лист, две из которых были признаны ее лауреатами.
В номинации «Радио-шоу (кроме утренних программ)» победило дневное «1+1 шоу» ведущих Дениса Красина и Кати Виноградовой. Вторую статуэтку получили авторы проекта «Блокадная книга», созданного к 80-летия полного снятия блокады Ленинграда (номинация «Познавательная программа/рубрика»).
«Нам невероятно приятно, что экспертное жюри «Радиомании» по достоинству оценило наши работы. Мы и сами ими гордимся! Денис Красин и Катя Виноградова ежедневно выходят в эфир с 11 до 15 часов, создавая отличное настроение слушателям. Проект «Блокадная книга» для нас, как для петербургской радиостанции, имеет особую важность: это дань памяти подвигу ленинградцев в годы Великой Отечественной войны», - сказал главный редактор радиостанции и ведущий вечернего шоу Алексей Петровский.
«НАШЕ Радио» является частью «Мультимедиа Холдинга», в который также входят две FM-радиостанции: Rock FM и Радио Jazz, студия звукозаписи Vintage Records, интернет-радиостанция Ultra, информационное агентство «Национальная Служба Новостей», единственный в России завод виниловых пластинок «Ультра Продакшн», рекламное агентство «Джем», концертное агентство, и крупнейший в России фестиваль «Нашествие».
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