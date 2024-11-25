В «Ельцин Центре» отменили выступление правнучки Хрущева

В рамках выступления была запланирована презентация книги «Никита Хрущев. Вождь вне системы», в которой Нина Хрущева описала биографию своего деда.

«Уважаемые гости! К сожалению, мероприятие отменено по техническим причинам. Приносим свои извинения», - говорится в сообщении «Ельцин Центра».

Как пишет РИА Новости, с просьбой отменить выступление Хрущевой и провести в отношении неё проверку в Генпрокуратуру и Минюст обратилось межрегиональное общественное движение «Зов народа».

Ранее концерт певца Шамана (Ярослав Дронов), который должен был состояться в Дзержинске Нижегородской области, отменили за сутки до начала, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

