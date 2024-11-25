Лидеры СДПГ выдвинули Шольца на пост канцлера

Правление социал-демократической партии Германии решило выдвинуть кандидатуру занимающего пост канцлера страны Олафа Шольца на второй срок. Об этом сообщает телеканал N-Tv.

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Как отметила сопредседатель партии Саския Эскен, решение о выдвижении Шольца было принято единогласно.

«В той ситуации, в которой находится наша страна, Европа и мир, именно Шольц является подходящим канцлером для Германии», - заключила она.

Отмечается, что решение о выдвижение Шольца должно быть одобрено на партийном съезде, который должен пройти 11 января 2025 года.

Ранее политолог Юрий Светов заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц указал на готовность вести переговоры по Украине с участием Москвы, потому что его политические рейтинги упали, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости
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