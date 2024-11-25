Скворцова: Разработанную ФМБА онковакцину начнут применять со следующего года
Онковакцину, которая была разработана в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА), планируется начать применять в 2025 году. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом заявила глава агентства Вероника Скворцова.
На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным она рассказала о фактически завершённом трёхлетнем цикле исследований по данному препарату.
Скворцова отметила, что в ходе эксперимента со злокачественной аденокарциномой кишечника у животных при введении вакцины было зафиксировано резкое замедление развития опухоли, а также сокращение её объёмов на 75–80%. В итоге появилась возможность контролировать заболевание.
«Благодаря принятому в этом году закону о применении персонализированных препаратов мы уже со следующего года надеемся начать её применять у пациентов», - заключила глава ФМБА.
Ранее врачи в Великобритании приступили к испытаниям первой в мире вакцины против норовируса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru