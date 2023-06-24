Движение по Москве-реке временно приостановили

Движение по Москве-реке временно приостановлено. Об этом сообщается в Telegram-канале Дептранса Москвы.

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Отмечается, что работа причалов тоже ограничена. О дополнительных ограничениях не сообщается.

Ранее, 24 июня, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что информация о перекрытиях движения на въездах и выездах из города не соответствует действительности. Он отметил, что в связи с усилением мер по проведению проверочных мероприятий могут возникать затруднения с движением транспорта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:МоскваМосква-рекаСергей Собянин

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