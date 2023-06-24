Движение по Москве-реке временно приостановили
24 июня 202313:49
Движение по Москве-реке временно приостановлено. Об этом сообщается в Telegram-канале Дептранса Москвы.
Отмечается, что работа причалов тоже ограничена. О дополнительных ограничениях не сообщается.
Ранее, 24 июня, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что информация о перекрытиях движения на въездах и выездах из города не соответствует действительности. Он отметил, что в связи с усилением мер по проведению проверочных мероприятий могут возникать затруднения с движением транспорта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru