Движение по Москве-реке временно приостановили

Отмечается, что работа причалов тоже ограничена. О дополнительных ограничениях не сообщается.

Ранее, 24 июня, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что информация о перекрытиях движения на въездах и выездах из города не соответствует действительности. Он отметил, что в связи с усилением мер по проведению проверочных мероприятий могут возникать затруднения с движением транспорта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

