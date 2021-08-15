Движение на участке трассы Новороссийск-Керчь восстановлено

По данным спасателей, на территории Краснодарского края продолжает действовать циклон. Непогода принесла дожди с градом, а также ветер до 25 м/с. До утра 16 августа выпадет до 140 мм осадков.

Режим ЧС введен в 14 муниципалитетах Кубани. Всего из зоны стихийного бедствия было эвакуировано 932 ребенка. В своем сообщении МЧС подчеркнуло, что во всех местах размещения детям организовали питание, их здоровью ничто не угрожает.

