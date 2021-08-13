Всего из оздоровительных лагерей Кубани эвакуировали более 900 детей

Всего из детских оздоровительных лагерей Краснодарского края было эвакуированы почти 1000 детей из-за подтоплений. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

От потопа пострадали детский оздоровительный лагерь "Огонек" в Анапе, лагерь "Северянка" в районе станицы Голубицкой Темрюкского района, а также два учреждения в село Ачуево Славянского района. Это детские лагеря "Лебяжий Берег" и "Ровесник".

В "Северянке" Темрюкского района, где находилось 330 человек, вода зашла на территорию лагеря, однако корпуса остались нетронутыми. Из "Огонька" в Анапе вывезли 332 ребенка, из лагеря "Лебяжий Берег" эвакуированы 225 детей, из лагеря "Ровесник" 45 детей вывезли в среднюю школу села Ачуево.

Всего из зоны стихийного бедствия было эвакуировано 932 ребенка. В своем сообщении МЧС подчеркнуло, что во всех местах размещения детям организовали питание, их здоровью ничто не угрожает.

Подтопление в Краснодарском крае вызвал мезоциклон, в ряде районов уже ввели режим ЧС. Более чем 29 тысяч человек остались без электроэнергии, движение автомобилей прекращено на трех участкам трассы Новороссийск - Керчь.

