Всего из оздоровительных лагерей Кубани эвакуировали более 900 детей
Всего из детских оздоровительных лагерей Краснодарского края было эвакуированы почти 1000 детей из-за подтоплений. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
От потопа пострадали детский оздоровительный лагерь "Огонек" в Анапе, лагерь "Северянка" в районе станицы Голубицкой Темрюкского района, а также два учреждения в село Ачуево Славянского района. Это детские лагеря "Лебяжий Берег" и "Ровесник".
В "Северянке" Темрюкского района, где находилось 330 человек, вода зашла на территорию лагеря, однако корпуса остались нетронутыми. Из "Огонька" в Анапе вывезли 332 ребенка, из лагеря "Лебяжий Берег" эвакуированы 225 детей, из лагеря "Ровесник" 45 детей вывезли в среднюю школу села Ачуево.
Всего из зоны стихийного бедствия было эвакуировано 932 ребенка. В своем сообщении МЧС подчеркнуло, что во всех местах размещения детям организовали питание, их здоровью ничто не угрожает.
Подтопление в Краснодарском крае вызвал мезоциклон, в ряде районов уже ввели режим ЧС. Более чем 29 тысяч человек остались без электроэнергии, движение автомобилей прекращено на трех участкам трассы Новороссийск - Керчь.
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