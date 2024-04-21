Движение на Крымском мосту возобновили

По Крымскому мосту возобновили движение автотранспорта после того, как его временно перекрывали. Об этом говорится в Telegram-канале о ситуации на переправе.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли

Автотранспорт не мог проехать по сооружению почти час: с 8:36 до 9:25 (мск).

Причины остановки автомобильного движения по Крымскому мосту не сообщаются.

Ранее, 31 марта, на подъездах к Крымскому мосту со стороны Тамани и Керчи скопилось 335 автомобилей, сообщается в Telegram-канале о ситуации на переправе.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:Перекрытие ДвиженияДвижениеКрымский Мост

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