Движение на Крымском мосту возобновили

Автотранспорт не мог проехать по сооружению почти час: с 8:36 до 9:25 (мск).

Причины остановки автомобильного движения по Крымскому мосту не сообщаются.

Ранее, 31 марта, на подъездах к Крымскому мосту со стороны Тамани и Керчи скопилось 335 автомобилей, сообщается в Telegram-канале о ситуации на переправе.

