В очереди к Крымскому мосту скопилось более 330 автомобилей
На подъездах к Крымскому мосту со стороны Тамани и Керчи скопилось 335 автомобилей, сообщается в Telegram-канале о ситуации на переправе.
По состоянию на 16:00 мск со стороны Тамани образовалась очередь из 135 автомобилей. На подъезде к мосту в районе Керчи скопилось 200 транспортных средств. Время ожидания составляет около часа.
Отмечается, что очереди на подъездах к мосту начали скапливаться с 13:00 мск. Информации о причинах образования пробки нет.
В начале января на подъездах к Крымскому мосту скопилось более 1,6 тысячи автомобилей. Время ожидания проезда превышало три часа, передает «Радиоточка НСН».
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