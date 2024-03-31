В очереди к Крымскому мосту скопилось более 330 автомобилей

По состоянию на 16:00 мск со стороны Тамани образовалась очередь из 135 автомобилей. На подъезде к мосту в районе Керчи скопилось 200 транспортных средств. Время ожидания составляет около часа.

Отмечается, что очереди на подъездах к мосту начали скапливаться с 13:00 мск. Информации о причинах образования пробки нет.

В начале января на подъездах к Крымскому мосту скопилось более 1,6 тысячи автомобилей. Время ожидания проезда превышало три часа, передает «Радиоточка НСН».

