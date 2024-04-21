Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли

Крымский мост перекрыли для движения по нему автотранспорта. Об этом сообщается в Telegram-канале об обстановке на сооружении.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — цитирует сообщение RT.

Других подробностей не приводится.

Ранее, 31 марта, на подъездах к Крымскому мосту со стороны Тамани и Керчи скопилось 335 автомобилей, сообщается в Telegram-канале о ситуации на переправе.

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ФОТО: РИА Новости / Макс Ветров
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