Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли
21 апреля 202409:29
Крымский мост перекрыли для движения по нему автотранспорта. Об этом сообщается в Telegram-канале об обстановке на сооружении.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МВД предложило ввести дополнительные индикаторы контроля за техосмотром
- Российские моряки отбили атаку противокорабельной ракеты в Севастополе
- Движение на Крымском мосту возобновили
- Стало известно, куда россияне чаще всего летают бизнес-классом
- Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли
- Более 5,5 тысячи домов в Курганской области остаются затопленными
- В Британии арестовали подданного королевства по подозрению в шпионаже в пользу России
- Семья Варданяна заявила о первом его звонке за несколько недель после задержания
- Арестованы трое обвиняемых в поставке некачественных продуктов в ВС РФ
- Актер Долинский рассказал о жесткости Михалкова
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru