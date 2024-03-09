Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили
9 марта 202411:55
Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановили, говорится в официальном сообщении в Telegram-канале об обстановке на сооружении.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — сказано в посте.
Ранее сообщалось, что движение по мосту перекрыли, блокировка длилась менее часа, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru