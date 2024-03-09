Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили

Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановили, говорится в официальном сообщении в Telegram-канале об обстановке на сооружении.

В Раде попросили Taurus для удара по Крымскому мосту

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — сказано в посте.

Ранее сообщалось, что движение по мосту перекрыли, блокировка длилась менее часа, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АвтомобилистыДвижениеКрымский Мост

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