Движение автомобилистов объяснило подвох в облаве ГИБДД на должников

Ранее портал primpress.ru сообщил, что сотрудники ГИБДД и судебные приставы будут проводить совместные рейды с 15 февраля. В их рамках будут останавливать водителей, имеющих те или иные задолженности, например, неоплаченные штрафы или алименты, и привлекать их к ответственности. По мнению Похмелкина, нельзя вводить эту акцию на территории всей страны.

«В рамках одного региона это допустимо. Но внедрение такой практики на территории всей России лишний раз покажет, что судебные приставы в нашей стране работают очень скверно, если они сами не в состоянии взыскать задолженность и вынуждены прибегать к помощи сотрудников ГИБДД», — заключил он.

Ранее адвокат, автоюрист Общественного движения автомобилистов "Свобода выбора" Сергей Радько заявил, что в ходе совместного дежурства ГИБДД и судебных приставов возможен арест автомобиля даже в случае незначительного долга водителя. Об этом сообщило агентство НСН.

