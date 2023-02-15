Движение автомобилистов объяснило подвох в облаве ГИБДД на должников

Совместные рейды приставов и ГИБДД по всей стране укажут на недоработки приставов, сказал НСН глава движения Виктор Похмелкин.

Нельзя вводить совместные рейды ГИБДД и судебных приставов по всей России, поскольку это дискредитирует работу ФССП. Об этом НСН заявил председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин.

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Ранее портал primpress.ru сообщил, что сотрудники ГИБДД и судебные приставы будут проводить совместные рейды с 15 февраля. В их рамках будут останавливать водителей, имеющих те или иные задолженности, например, неоплаченные штрафы или алименты, и привлекать их к ответственности. По мнению Похмелкина, нельзя вводить эту акцию на территории всей страны.

«В рамках одного региона это допустимо. Но внедрение такой практики на территории всей России лишний раз покажет, что судебные приставы в нашей стране работают очень скверно, если они сами не в состоянии взыскать задолженность и вынуждены прибегать к помощи сотрудников ГИБДД», — заключил он.

Ранее адвокат, автоюрист Общественного движения автомобилистов "Свобода выбора" Сергей Радько заявил, что в ходе совместного дежурства ГИБДД и судебных приставов возможен арест автомобиля даже в случае незначительного долга водителя. Об этом сообщило агентство НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Виктор ПохмелкинРейдФССП РФГИБДД
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