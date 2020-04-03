«Движение автомобилистов»: Штрафы за самоизоляцию нарушают Конституцию
Виктор Похмелкин в эфире НСН объяснил, почему штраф на жителя Уфы за перепарковку автомобиля был наложен незаконно.
В Уфе местного жителя оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции. Как пишет «Коммерсант», это первый в России случай такого штрафа после внесения изменений в законодательство.
Инцидент произошел в ночь на 2 апреля. 33-летний мужчина вышел во двор, чтобы перепарковать машину. Он признал свою вину, отметив, что не знал о том, что совершает нарушение.
Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в эфире НСН объяснил, что штраф был наложен незаконно.
«Нормы, принятые субъектами РФ, неправомерны. Права граждан могут быть ограничены только федеральным законом. Это статья 56 Конституции, которую никто не отменял. Чрезвычайное положение или режим чрезвычайной ситуации не введены, поэтому какие-то ограничения передвижения могут быть, но ответственность за них не предусмотрена федеральным законом. Он предусматривает нарушение карантина и санитарных правил. А не нарушение «самоизоляции». Неслучайно в Москве сейчас принят закон, устанавливающий штрафы за это нарушение. Тоже неправомерный. Но тем самым Москва дала понять, что федерального закона нет. Так что за эти вещи нельзя было штрафовать», - подчеркнул общественник.
Напомним, 1 апреля президент Владимир Путин подписал поправки в КоАП, предусматривающие штрафы от 15 до 40 тысяч рублей за нарушение санитарных правил в период действия ограничительных мер.
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