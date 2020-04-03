«Движение автомобилистов»: Штрафы за самоизоляцию нарушают Конституцию

В Уфе местного жителя оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции. Как пишет «Коммерсант», это первый в России случай такого штрафа после внесения изменений в законодательство.

Инцидент произошел в ночь на 2 апреля. 33-летний мужчина вышел во двор, чтобы перепарковать машину. Он признал свою вину, отметив, что не знал о том, что совершает нарушение.

Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в эфире НСН объяснил, что штраф был наложен незаконно.