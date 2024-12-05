СМИ: План выпуска двигателей для SSJ-100 и МС-21 сократили в 1,5 раза

Минпромторг скорректировал объемы и сроки поставок российских авиационных двигателей для перспективных самолетов SSJ-100, МС-21 и Ту-214 на 2025–2026 годы. Об этом пишут Известия со ссылкой на пояснительную записку к проекту постановления министерства.

Планировалось, что в текущем году Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) выпустит 12 силовых установок ПД-14, в 2025-м — 24. До ноября организация передала заказчикам только два мотора, при этом планы выпуска на следующий год сократили до семи единиц.

Как пишут Известия, в следующие два года в России планируют собрать 128 авиадвигателей: в 2025-м одиннадцать ПС-90, семь ПД-14, шесть ПД-8, а в 2026-м — 44 ПД-8, 32 ПС-90 и 28 ПД-14. До этого программа развития авиапромышленности до 2030 года предусматривала выпуск в 2025–2026 годах 192 силовых установок для отечественных лайнеров. Таким образом, планы производства сократились в 1,5 раза.

Как отметили в пресс-службе Минпромторга, изменения признаны синхронизировать планы с Комплексной программой развития гражданской авиаотрасли до 2030-го. Наверстать объемы производства планируют в 2027–2030 годах.

Между тем Минпромторг предложил допускать к некоторым видам тяжелых работ и работ с вредными либо опасными условиями труда сотрудников в возрасте от 16 лет, пишет Ura.ru.

