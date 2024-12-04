Рост авиаперевозок составил 8% за шесть месяцев 2024 года
Рост перевозок пассажиров авиакомпаний в России в 2023 году приблизился к 11%, в первой половине 2024 года такая динамика сохранилась – зафиксирован рост на уровне почти 8%. Об этом сообщил глава российского правительства Михаил Мишустин на совещании кабмина.
Несмотря на санкции, России удалось сохранить авиапарк, трудовые коллективы и продолжить стабильную работу отрасли, отметил премьер.
На дня авиакомпания «Аэрофлот» заявила, что первой в России возьмет самолеты в «мокрый» лизинг. Компания арендовала три широкофюзеляжных лайнера Airbus A330 с экипажами после договоренностей с авиаперевозчиком iFly.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России предложили учредить День артиста
- Путин: Инфляция в годовом выражении достигла 8,8%
- Шольц после поездки в Киев отказался разрешать Украине удары вглубь РФ
- Новый прокурор Москвы приступил к рабочим обязанностям
- Рост авиаперевозок составил 8% за шесть месяцев 2024 года
- В СПЧ призвали изменить проект МВД об ограничении доступа адвокатов в отделы полиции
- МИД КНР отказался комментировать ситуацию в Южной Корее
- Российские войска нанесли удар по восьми украинским бригадам
- Член СПЧ Кабанов: Нужна особая система по борьбе с подростковым насилием в школах
- Потери ВСУ в Курской области превысили 37 935 военнослужащих
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru