Рост авиаперевозок составил 8% за шесть месяцев 2024 года

Рост перевозок пассажиров авиакомпаний в России в 2023 году приблизился к 11%, в первой половине 2024 года такая динамика сохранилась – зафиксирован рост на уровне почти 8%. Об этом сообщил глава российского правительства Михаил Мишустин на совещании кабмина.

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Несмотря на санкции, России удалось сохранить авиапарк, трудовые коллективы и продолжить стабильную работу отрасли, отметил премьер.

На дня авиакомпания «Аэрофлот» заявила, что первой в России возьмет самолеты в «мокрый» лизинг. Компания арендовала три широкофюзеляжных лайнера Airbus A330 с экипажами после договоренностей с авиаперевозчиком iFly.


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ФОТО: НСН / Екатерина Галайда
ТЕГИ:Михаил МишустинАвиаперелеты

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