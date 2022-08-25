Психолог назвала типичные ошибки родителей первоклассников
Семейный психолог Наталья Наумова дала советы родителям будущих первоклассников, как правильно настроить ребенка на учебу и не отбить у него желание учиться. Об этом эксперт рассказала в беседе с «Вечерней Москвой».
По словам психолога, прежде всего нельзя рассказывать ребенку о личном негативном школьном опыте.
«Любые запугивания по примеру: "В школе нужно учиться с утра до ночи"; "Вот и закончилось твое детство"; "Беззаботное детство осталось позади". Весь этот настрой очень плохо влияет на ребенка. Он сразу хочет избежать процесса поступления в первый класс и не желает иметь ничего общего со школой. Не стоит рассказывать о том, как вы страдали во время учебы в школе. Это усилит негативный эффект», — поделилась эксперт.
Кроме того, часто родители обещают всячески поощрять чадо за успехи в учебе: это является распространенной ошибкой. Таким образом родители возлагают на ребенка большую ответственность.
«Он понимает, что его ставят в жесткие рамки и под прессингом ваших непонятных и бессмысленных прихотей у него повышается тревожность», — пояснила Наумова.
Психолог призвала родителей положительно настраивать будущих школьников, говорить о том, как в школе хорошо, как много у него появится друзей и новых знаний. В заключение эксперт отметила, что каждый ребенок — личность, и призвала давать малышам возможность самому делать выводы о любом жизненном процессе, в том числе об учебе.
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