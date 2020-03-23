Две лаборатории для исследований на коронавирус открылись в Подмосковье

Лаборатории для исследований на коронавирус начали работу в Московской области. Как сообщает сайт «Подмосковье сегодня», они работают на базе Серпуховского и Красногорского кожно-венерологических диспансеров.

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Региональный Минздрав планирует в ближайшее время запустить ещё три таких лаборатории.

В России выявлено 438 случаев заражения коронавирусом нового типа. По количеству больных лидирует Москва (262 чееловека), второе место занимает Московская область (35 пациентов).

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ФОТО: pixabay.com
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