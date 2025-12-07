Двалишвили попал в больницу после боя с Петром Яном на UFC 323

«Еду в госпиталь со своим братишкой Алджо Стерлингом», - говорит Мераб на видео.

Бой в Лас-Вегасе продлился все пять раундов, по итогам которых Петр Ян победил единогласным решением судей и стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе. На данный момент у Петра Яна в активе 20 побед и 5 поражений в ММА. После последнего боя он продлил свою победную серию, доведя её до четырех матчей подряд.

У Мераба Двалишвили также 20 побед и 5 поражений. До этого поединка у него была серия из 14 побед подряд.

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал поединок UFC в Белом доме в свой юбилей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».