Двалишвили попал в больницу после боя с Петром Яном на UFC 323

После поражения от Петра Яна на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе экс-чемпион легчайшего веса Мераб Двалишвили отправился в больницу на скорой помощи в сопровождении своего друга и бывшего чемпиона Алджамейна Стерлинга. Соответствующее видео Мераб опубликовал в своих соцсетях.

Ян победил Двалишвили в реванше, вернув титул UFC в легчайшем весе

«Еду в госпиталь со своим братишкой Алджо Стерлингом», - говорит Мераб на видео.

Бой в Лас-Вегасе продлился все пять раундов, по итогам которых Петр Ян победил единогласным решением судей и стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе. На данный момент у Петра Яна в активе 20 побед и 5 поражений в ММА. После последнего боя он продлил свою победную серию, доведя её до четырех матчей подряд.

У Мераба Двалишвили также 20 побед и 5 поражений. До этого поединка у него была серия из 14 побед подряд.

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал поединок UFC в Белом доме в свой юбилей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:РоссияСпортСША

Горячие новости

Все новости

партнеры