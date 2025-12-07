Ян победил Двалишвили в реванше, вернув титул UFC в легчайшем весе
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Петр Ян на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе победил грузинского спортсмена Мераба Двалишвили, вернув пояс чемпиона UFC в легчайшем весе.
Бой завершился победой россиянина единогласным решением судей.
Глава RCC Николай Клименко заявил «Матч ТВ», что Ян после победы над Двалишвили заслуживает включения в зал славы UFC. Спортсмены уже встречались на поединке в 2023 году, но тогда победу одержал грузин.
Яну 32 года. Его карьера в ММА насчитывает двадцать побед и лишь пять поражений. Первый раз он стал чемпионов UFC в 2020 году, но утратил свой титул в 2021-м в связи с дисквалификацией за запрещенный удар в бою с американским бойцом Алджамейном Стерлингом, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
