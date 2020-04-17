Два специалиста Роскосмоса умерли из-за коронавируса

Два сотрудника Роскосмоса, заболевшие коронавирусом, скончались. Общее число заболевших в компании за последние несколько дней возросло с 30 до 42 человек. Такие данные ТАСС привели в пресс-службе госкорпорации.

У четырёх сотрудников «Роскосмоса» обнаружили COVID-19

Отмечается, что умершие сотрудники скончались в больницах, им было 62 года и 68 лет. Кроме того, от пневмонии умер еще один работник ракетно-космической отрасли, однако у него коронавирусная инфекция не подтвердилась.

Все трое работали в Москве и Подмосковье. Семьям погибших будет оказана помощь, заверили в Роскосмосе.

По состоянию на 17 апреля коронавирусом в России заболели 32 008 человек, из них 4 070 - за последние сутки . Скончались 273 заболевших, отмечают «Невские новости».

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ФОТО: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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