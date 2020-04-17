Два специалиста Роскосмоса умерли из-за коронавируса

Отмечается, что умершие сотрудники скончались в больницах, им было 62 года и 68 лет. Кроме того, от пневмонии умер еще один работник ракетно-космической отрасли, однако у него коронавирусная инфекция не подтвердилась.



Все трое работали в Москве и Подмосковье. Семьям погибших будет оказана помощь, заверили в Роскосмосе.



По состоянию на 17 апреля коронавирусом в России заболели 32 008 человек, из них 4 070 - за последние сутки . Скончались 273 заболевших, отмечают «Невские новости».



