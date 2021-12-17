Два случая заражения штаммом «омикрон» подтвердили в Петербурге
Туристы, прибывшие в Санкт-Петербург из ОАЭ и Доминиканы, заразились штаммом коронаируса «омикрон», сообщает пресс-служба городского управления Роспотребнадзора.
В сообщении уточняется, что новый вариант COVID-19 выявлен у двух граждан РФ.
«Организован и проводится полный комплекс противоэпидемических мероприятий. Больные изолированы в инфекционный стационар в индивидуальные боксы», - добавили в ведомстве.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что скорость распространения штамма коронавируса «омикрон» в мире пугает своей опасностью, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,2 млн+27 743 / сут.
Умерли
295 тыс.+1 080 / сут.
Выздоровели
8,9 млн+37 437 / сут.
- Роскомнадзор потребовал от YouTube снять блокировку с нового канала RT DE
- Центробанк повысил ключевую ставку до 8,5%
- Белорусского блогера посадили на 13 лет
- Песков прокомментировал дискуссию Путина и Сокурова
- В Кремле заявили о высокой оценке Путиным работы Набиуллиной
- СМИ: Экс-владелицу компании «Русский продукт» задержали за взятку следователю
- Матвиенко выступила за введение школьной формы
- Песков назвал условие общения Путина с Маском
- Песков: Москва не ставит сроков введения в эксплуатацию «Северного потока -2»
- Два случая заражения штаммом «омикрон» подтвердили в Петербурге
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru