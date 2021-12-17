Два случая заражения штаммом «омикрон» подтвердили в Петербурге

Туристы, прибывшие в Санкт-Петербург из ОАЭ и Доминиканы, заразились штаммом коронаируса «омикрон», сообщает пресс-служба городского управления Роспотребнадзора.

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В сообщении уточняется, что новый вариант COVID-19 выявлен у двух граждан РФ.

«Организован и проводится полный комплекс противоэпидемических мероприятий. Больные изолированы в инфекционный стационар в индивидуальные боксы», - добавили в ведомстве.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что скорость распространения штамма коронавируса «омикрон» в мире пугает своей опасностью, сообщает RT.

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
ТЕГИ:РоспотребнадзорСанкт-ПетербургКоронавирусОмикрон-штамм
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