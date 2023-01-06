Два пролета автомобильной части Крымского моста установят в январе
Первые два пролета левой стороны на автомобильной части Крымского моста со стороны полуострова установят уже в январе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Росавтодора.
«Надвижку первых двух пролетов левой стороны автодорожной части Крымского моста поочередно выполнят в январе. Для этого будут дважды введены временные ограничения движения автотранспорта», — говорится в сообщении.
Кроме того, еще два поврежденных пролета планируют заменить в феврале. Затем специалисты установят барьерное ограждение, опоры освещения, уложат два слоя асфальтобетонного покрытия, на которое нанесут разметку.
Восстановление площадок на опорах моста для надвижки первого пролетного строения левой стороны автодорожной части уже завершилось. Специалисты восстановили поврежденные тумбы на опорах, вклеили дополнительные арматурные выпуски, установили арматурную сетку.
«Работы на Крымском мосту идут круглосуточно. Его автодорожная часть будет полностью восстановлена в марте этого года», — добавили в Росавтодоре.
В ноябре вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил о завершении установки всех пролетов автодорожной части Крымского моста. В начале декабря на переправе открыли движение транспорта по автомобильной части, восстановленной после теракта, напоминает RT.
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