Пропускную способность Крымского моста планируют увеличить

Крымский мост будет работать на новогодние каникулы в штатном режиме, а досмотр автомобилей при въезде на полуостров ускорят. Об этом сообщили в пресс-службе Минкурортов Крыма.

Путин объяснил свою поездку по Крымскому мосту

Там отметили, что ожидается рост трафика в канун праздников, в связи с этим количество пунктов досмотра и их сотрудников со стороны Краснодарского края 29–31 декабря будет увеличено.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Крымский Мост
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