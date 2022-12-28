Пропускную способность Крымского моста планируют увеличить
28 декабря 202211:34
Крымский мост будет работать на новогодние каникулы в штатном режиме, а досмотр автомобилей при въезде на полуостров ускорят. Об этом сообщили в пресс-службе Минкурортов Крыма.
Там отметили, что ожидается рост трафика в канун праздников, в связи с этим количество пунктов досмотра и их сотрудников со стороны Краснодарского края 29–31 декабря будет увеличено.
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28 декабря 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru