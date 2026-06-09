В России появятся две вакцины против глиобластомы
Получение разрешения на применение в России двух вакцин от глиобластомы — одного из самых опасных видов опухоли мозга — планируется в этом году. Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова в беседе с РИА Новости.
«В 2026 году, я надеюсь, что мы получим разрешение на применение онковакцины против глиобластомы», — поделилась руководитель ФМБА.
Как уточнила Скворцова, первая вакцина получит название «Глиопепт» и будет пептидной. Вторым препаратом станет мРНК-вакцина «Глиорна», ожидается, что разрешение на нее получат в конце года.
Ранее глава ФМБА сообщила, что в 2026 году зарегистрируют и выпустят на рынок первую российскую вакцину от менингококковой инфекции, пишет 360.ru.
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