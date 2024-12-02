В Минпромторге заявили, что курьеры угрожают экономике
Высокий спрос на услуги служб доставки создает для российской экономики серьёзные проблемы. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга РФ Никита Кузнецов.
Он пояснил, что это связано с тем, что курьерами и упаковщиками трудятся не менее 1,5 млн здоровых людей.
«В большинстве своём это здоровые, физически сильные люди, которых так не хватает в других секторах экономики», — отметил Кузнецов.
Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин с 1 января 2025 года запретил иностранцам работать в регионе курьерами, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: США готовят новый пакет вооружений для Украины на $725 млн
- Основателю партии «Грузинская мечта» Иванишвили запретили въезд в Литву
- Опубликован проект плана Трампа по разрешению конфликта на Украине
- Путин пояснил, как решить проблему нехватки рабочих рук
- Захарова объяснила, на какие «три буквы» Зеленский послал Россию
- В Минпромторге заявили, что курьеры угрожают экономике
- Девять заводов Volkswagen в ФРГ прекратили работу из-за забастовки
- Житель Белгородской области получил ранение при атаке БПЛА
- Журова объяснила, почему отложили «Игры Дружбы»
- Причиной проблем с покупкой билетов на «Щелкунчика» стала бот-атака
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru