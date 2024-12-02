В Минпромторге заявили, что курьеры угрожают экономике

Высокий спрос на услуги служб доставки создает для российской экономики серьёзные проблемы. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга РФ Никита Кузнецов.

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Он пояснил, что это связано с тем, что курьерами и упаковщиками трудятся не менее 1,5 млн здоровых людей.

«В большинстве своём это здоровые, физически сильные люди, которых так не хватает в других секторах экономики», — отметил Кузнецов.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин с 1 января 2025 года запретил иностранцам работать в регионе курьерами, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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