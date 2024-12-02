В Минпромторге заявили, что курьеры угрожают экономике

Он пояснил, что это связано с тем, что курьерами и упаковщиками трудятся не менее 1,5 млн здоровых людей.

«В большинстве своём это здоровые, физически сильные люди, которых так не хватает в других секторах экономики», — отметил Кузнецов.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин с 1 января 2025 года запретил иностранцам работать в регионе курьерами, сообщает RT.

