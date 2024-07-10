В Госдуме объяснили, почему курьеры в России зарабатывают больше инженеров

Светлана Бессараб заявила НСН, что курьеры сами формируют свой график и работают больше 50 часов в неделю, а также зачастую оформлены как самозанятые. 

Курьеры сами формируют свой график и работают больше 50 часов в неделю, отсюда разница в их зарплате по сравнению с техническими специальностями, заявила НСН член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Зарплата инженера не может быть меньше, чем у курьера, и возникающий в этой сфере перекос нужно исправлять, заявил замглавы Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на совещании о совершенствовании трудового законодательства. По его словам, перекос в доходах бывает связан не столько с зарплатами, сколько с разницей в налоговой нагрузке при разных видах трудоустройства.

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«Рынок труда подстраивается постепенно под такую необходимость выделения технических специальностей. Сегодня технические специальности весьма востребованы, зарплата растет по категории таких специалистов гораздо выше, чем в среднем по России. Курьеры сегодня в крупных городах могут получать больше, чем инженеры, при этом интенсивность их труда гораздо выше. Как правило, это самозанятые люди, которые сами регулируют свой график и работают далеко не восьмичасовой рабочий день и не пять дней в неделю. Курьер работает чаще всего больше 50 часов в неделю, отсюда разница в зарплате», - объяснила она.

Что касается налоговых различий, Бессараб напомнила, что курьеры на законных основаниях могут платить меньше, если оформлены как самозанятые.

«У нас самозанятые платят 4% налога, если работают с физлицом, а также 6%, если работают с юридическим лицом. Конечно, курьеры работают по такой схеме, если их доход не превышает 2,4 млн рублей. Повлиять на налогообложение в этом смысле мы не можем, потому что это законно», - заключила депутат.

В среднем предлагаемая зарплата в РФ по итогам первого полугодия 2024 года выросла на 11% по сравнению с первым полугодием прошлого года и составила порядка 61,5 тысячи рублей, заявил ранее директор по развитию «Авито Работа» Роман Губанов «Радиоточке НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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