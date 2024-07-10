В Госдуме объяснили, почему курьеры в России зарабатывают больше инженеров

Курьеры сами формируют свой график и работают больше 50 часов в неделю, отсюда разница в их зарплате по сравнению с техническими специальностями, заявила НСН член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Зарплата инженера не может быть меньше, чем у курьера, и возникающий в этой сфере перекос нужно исправлять, заявил замглавы Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на совещании о совершенствовании трудового законодательства. По его словам, перекос в доходах бывает связан не столько с зарплатами, сколько с разницей в налоговой нагрузке при разных видах трудоустройства.