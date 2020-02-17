Два китайских студента госпитализированы из МГУ с признаками ОРВИ

17 февраля 202023:41

Два студента из Китая, обучающиеся в Московском государственном университете, госпитализированы с признаками ОРВИ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вуза.

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Студентов увезли в больницу из главного здания университета на Воробьевых горах. По данным агентства, в ходе ежедневного планового осмотра у обоих были зафиксированы признаки ОРВИ, в том числе температура 37,3.

В МГУ в ежедневном режиме врачи проверяют состояние здоровья вернувшихся из Китая студентов в связи со вспышкой коронавируса в стране.

По последним данным, число зараженных в КНР уже превысило 70,5 тысячи человек, скончались 1770. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Заболеванию присвоено официальное название – COVID-2019.

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