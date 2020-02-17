В России из-за коронавируса подорожали овощи

Ранее НСН писала, что эпидемия коронавируса может повлиять на рост мировой экономики, замедлив ее рост на 0,1 процентного пункта - до 3,3%, заявил РИА Новости доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко.

Добавим, по последним данным, заражены новым корованирусом, который получил официальное название COVID-2019, более 70 тысяч человек. Его жертвами стали более 1,7 тысячи человек, отмечает РИА ФАН.

Межу тем, о создании экспресс-теста на коронавирус заявили сотрудники Нанькайского университета в Китае. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на агентство Xinhua. Источник отмечает, что диагностика заболевания стала быстрее – из-за нового набора для взятия анализов. Теперь для обнаружения штамма коронавируса в крови необходимо лишь 15 минут,

