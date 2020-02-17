В России из-за коронавируса подорожали овощи
Из-за китайского коронавируса в Хабаровском крае и Еврейской автономной области подорожали овощи. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные Федеральной антимонопольной службы. Цены на огурцы, помидоры и сладкий перец превысили обычный уровень в полтора раза. Отмечается, что предприниматели вынуждены заменять поставки овощей из Китая продукцией из регионов России и других стран, например, Турции и Азербайджана. А, учитывая расположение края, эти поставки обходятся дороже – это влечёт за собой изменение цены для потребителей: так, стоимость помидоров варьируется от 400 до 700 рублей за килограмм.
Ранее НСН писала, что эпидемия коронавируса может повлиять на рост мировой экономики, замедлив ее рост на 0,1 процентного пункта - до 3,3%, заявил РИА Новости доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко.
Добавим, по последним данным, заражены новым корованирусом, который получил официальное название COVID-2019, более 70 тысяч человек. Его жертвами стали более 1,7 тысячи человек, отмечает РИА ФАН.
Межу тем, о создании экспресс-теста на коронавирус заявили сотрудники Нанькайского университета в Китае. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на агентство Xinhua. Источник отмечает, что диагностика заболевания стала быстрее – из-за нового набора для взятия анализов. Теперь для обнаружения штамма коронавируса в крови необходимо лишь 15 минут,
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