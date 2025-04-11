Небольшой самолет упал на дорогу рядом с аэропортом во Флориде
Небольшой самолет потерпел крушение на проезжую часть вблизи аэропорта города Бока-Ратон во Флориде. Об этом сообщили местные власти в совместном заявлении полиции и администрации города.
Авария произошла на участке дороги Милитари-трейл между 19-й Северо-западной улицей и Баттс-роуд. Этот отрезок трассы был перекрыт для движения из-за падения воздушного судна.
По данным местных СМИ, самолет Cessna 310 рухнул вскоре после вылета из аэропорта Бока-Ратон, который обслуживает внутренние рейсы. На борту находились три человека. Сообщений о пострадавших или погибших в результате происшествия не поступало.
Отмечается, что обломки самолета оказались не только на дороге, но и на расположенных поблизости железнодорожных путях. Причины произошедшего устанавливаются, передает «Радиоточка НСН».
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