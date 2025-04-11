Небольшой самолет упал на дорогу рядом с аэропортом во Флориде

Небольшой самолет потерпел крушение на проезжую часть вблизи аэропорта города Бока-Ратон во Флориде. Об этом сообщили местные власти в совместном заявлении полиции и администрации города.

Авария произошла на участке дороги Милитари-трейл между 19-й Северо-западной улицей и Баттс-роуд. Этот отрезок трассы был перекрыт для движения из-за падения воздушного судна.