Арестованный замминистра обороны Иванов переоформил мотоцикл на отца
30 апреля 202417:39
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов, арестованный по делу о взятке, в 2022 году переоформил принадлежавший ему мотоцикл MV Agusta на своего отца Вадима Иванова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на анализ открытых данных.
Как следует из деклараций о доходах Иванова, мотоцикл итальянской марки появился у него в 2019 году. Эти сведения подтверждаются данными ГИБДД и сервисов по проверке автомобилей.
10 июня 2022 года у мотоцикла сменился владелец - новым собственником стал человек с инициалами и датой рождения, совпадающими с данными отца Тимура Иванова - Вадима Геннадьевича Иванова.
Подробности передачи мотоцикла от сына отцу не раскрываются. Стоимость такого спортбайка на вторичном рынке может составлять от 1,1 до 2,3 млн рублей в зависимости от года выпуска, пишут журналисты.
Ранее биографическую страницу заместителя министра обороны России Тимура Иванова, арестованного по обвинению во взяточничестве, удалили с официального сайта Минобороны РФ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Арестованный замминистра обороны Иванов переоформил мотоцикл на отца
- Певец Денис Майданов находится под присмотром врачей из-за ухудшения состояния
- Членство Олега Лавричева в «Единой России» временно приостановлено
- Временно остановлена работа Керченской паромной переправы из-за непогоды
- ВСУ обстреляли село Старый Хутор в Белгородской области
- В Москве прошла панихида по жертвам теракта в «Крокус Сити Холле»
- Оскорбивший президента Узбекистана за участие в параде Победы пользователь осужден на пять лет
- Аксенов призвал крымчан к осторожности из-за рассыпавшихся суббоеприпасов
- Лавров с таджикским коллегой обсудили меры безопасности в России
- В США суд отклонил апелляцию Илона Маска по делу о публикации сообщений о Tesla
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru