Арестованный замминистра обороны Иванов переоформил мотоцикл на отца

Заместитель министра обороны России Тимур Иванов, арестованный по делу о взятке, в 2022 году переоформил принадлежавший ему мотоцикл MV Agusta на своего отца Вадима Иванова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на анализ открытых данных.

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Как следует из деклараций о доходах Иванова, мотоцикл итальянской марки появился у него в 2019 году. Эти сведения подтверждаются данными ГИБДД и сервисов по проверке автомобилей.

10 июня 2022 года у мотоцикла сменился владелец - новым собственником стал человек с инициалами и датой рождения, совпадающими с данными отца Тимура Иванова - Вадима Геннадьевича Иванова.

Подробности передачи мотоцикла от сына отцу не раскрываются. Стоимость такого спортбайка на вторичном рынке может составлять от 1,1 до 2,3 млн рублей в зависимости от года выпуска, пишут журналисты.

Ранее биографическую страницу заместителя министра обороны России Тимура Иванова, арестованного по обвинению во взяточничестве, удалили с официального сайта Минобороны РФ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Владимир Гердо
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