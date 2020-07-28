Дуров заявил, что налог 30% Apple увеличивает стоимость приложений
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что налог 30%, который платят IT-стартапы Apple, увеличивает стоимость приложений для пользователей. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Дурова, эти 30% идут сверху того, что пользователи платят разработчикам за приложение.
Ранее Дуров заявил о необходимости законодательно закрепить возможность скачивания приложений не только через Appstore и Google Play Store. Он заявил, что Apple злоупотребляет своим положением на рынке и уничтожает стартапы по всему миру.
По словам Дурова, это освободит разработчиков приложений от 30-процентного налога, направляемого этим двум транснациональным IT-гигантам. По его мнению, это может обеспечить, например, закон о предустановке национальных альтернативных магазинов приложений.
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