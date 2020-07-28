Дуров заявил, что налог 30% Apple увеличивает стоимость приложений

По словам Дурова, эти 30% идут сверху того, что пользователи платят разработчикам за приложение.

Ранее Дуров заявил о необходимости законодательно закрепить возможность скачивания приложений не только через Appstore и Google Play Store. Он заявил, что Apple злоупотребляет своим положением на рынке и уничтожает стартапы по всему миру.

По словам Дурова, это освободит разработчиков приложений от 30-процентного налога, направляемого этим двум транснациональным IT-гигантам. По его мнению, это может обеспечить, например, закон о предустановке национальных альтернативных магазинов приложений.

