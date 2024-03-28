Дуров: Telegram заблокировал тысячи аккаунтов с призывами к терактам
Мессенджер Telegram четыре дня назад начал принимать меры для предотвращения рассылок сообщений с призывами к совершению терактов, заявил основатель платформы Павел Дуров.
«Десятки тысяч попыток отправить такие сообщения были пресечены, а тысячи пользователей, участвующих в этом флешмобе, столкнулись с вечной блокировкой своих Telegram-аккаунтов», - написал предприниматель в своем канале.
По его словам, с 1 апреля у пользователей из России, Украины и Белоруссии появится функция ограничения круга тех, кто может отправлять им сообщения. Также платформа внедрила решения на основе искусственного интеллекта для повышения эффективности фильтрации, отметил Дуров.
Ранее Роскомнадзор заблокировал 11 Telegram-каналов, в которых публиковались якобы анонсы терактов после нападения на подмосковный «Крокус Сити Холл», передает «Радиоточка НСН».
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