Более 10 терактов предотвратили в 2023 году в Ставропольском крае
Предотвращение террористической и экстремистской активности стало ключевым направлением деятельности полиции Ставропольского края в 2023 году. Как сообщает РИА Новости, об этом говорится в отчёте начальника регионального главка МВД РФ Андрей Мишагин.
Уточняется, что в прошлом году на Ставрополье стражи порядка на этапе подготовки пресекли 12 террористических актов.
«На этапе подготовки пресечено 12 террористических актов на объектах транспортной инфраструктуры, в органах государственной власти края и местах массового пребывания людей», – говорится в документе.
Ранее в Бердянске Запорожской области сотрудниками ФСБ РФ был предотвращён теракта, который готовился по заданию украинских спецслужб, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru