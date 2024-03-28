Более 10 терактов предотвратили в 2023 году в Ставропольском крае

Предотвращение террористической и экстремистской активности стало ключевым направлением деятельности полиции Ставропольского края в 2023 году. Как сообщает РИА Новости, об этом говорится в отчёте начальника регионального главка МВД РФ Андрей Мишагин.

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Уточняется, что в прошлом году на Ставрополье стражи порядка на этапе подготовки пресекли 12 террористических актов.

«На этапе подготовки пресечено 12 террористических актов на объектах транспортной инфраструктуры, в органах государственной власти края и местах массового пребывания людей», – говорится в документе.

Ранее в Бердянске Запорожской области сотрудниками ФСБ РФ был предотвращён теракта, который готовился по заданию украинских спецслужб, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:ПолицияТерактыМВД РФСтавропольский Край

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