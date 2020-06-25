Дуров: Telegram вернул инвесторам блокчейн-платформы TON более $1,2 млрд
Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что компания вернула более $1,2 млрд инвесторам проекта блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON), которая была заблокирована властями США. Об этом Дуров написал в своем телеграм-канале.
Ранее в четверг стало известно, что суд США обязал Telegram выплатить $1,2 млрд долларов покупателям криптовалюты Gram и $18,5 млн в качестве компенсации.
«Мы уже выплатили покупателям более 1,2 миллиарда долларов напрямую или в виде кредитов», - говорится в сообщении Дурова.
Напомним, Дуров объявил о закрытии проекта блокчейн-платформы TON в середине мая текущего года.
Работа над созданием блокчейн-платформы TON и криптовалюты Gram шла в течение 2,5 лет. Ранее президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин в эфире НСН усомнился в том, что Павел Дуров сможет оправдать надежды инвесторов, вложившихся в его блокчейн-платформу.
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