Дуров: Telegram вернул инвесторам блокчейн-платформы TON более $1,2 млрд

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что компания вернула более $1,2 млрд инвесторам проекта блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON), которая была заблокирована властями США. Об этом Дуров написал в своем телеграм-канале.

Ранее в четверг стало известно, что суд США обязал Telegram выплатить $1,2 млрд долларов покупателям криптовалюты Gram и $18,5 млн в качестве компенсации.