Судьбу TON Павла Дурова назвали неопределенной
Президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин в эфире НСН усомнился в том, что Павел Дуров сможет оправдать надежды инвесторов, вложивших в его блокчейн-платформу 1,7 млрд долларов.
Большинство инвесторов блокчейн-платформы российского бизнесмена Павла Дурова Telegram Open Network (TON) решили пока не требовать возврата вложенных в проект средств. Ранее TON не смогла провести размещение на бирже (ICO) в связи с запретом властей США, поэтому срок запуска проекта предварительно перенесли на конец апреля 2020 года.
Перспективы у TON с самого начала были довольно смутные и до сегодняшнего момента ничего не изменилось. Об этом в интервью НСН рассказал президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин.
«Надежда есть, там собрались не самые некомпетентные люди, но не ясен вопрос, на каком рынке она будет работать, в чем прибыльность ее использования. Как неясен был для меня с самого начала этот проект, так и неясен сейчас. Как окупать собранные 1,7 млрд долларов, что должна эта платформа приносить, чтобы инвесторам было интересно. Она должна повышать свою стоимость - на что инвесторы рассчитывали. Должно быть достаточно много операций, где она должна использоваться. Мало того, что не запущена сама платформа, но еще непонятно, в каких сервисах она будет работать», - сказал он.
Ранее Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) через суд добилась запрета на размещение токенов (своего рода акций в блокчейне – прим. НСН) Gram, которые впоследствии должны стать криптовалютой.
В SEC заявили, что эти токены представляют собой обычные ценные бумаги, соответственно, они должны быть зарегистрированы в обычном порядке. К тому моменту TON привлек 1,7 млрд долларов инвестиций. И хотя в соглашениях о покупке Gram подчеркивалось, что в случае запрета на ICO средства не возвращаются, основатели TON предложили инвесторам забрать 77% от вложенных ими средств.
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