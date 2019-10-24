Судьбу TON Павла Дурова назвали неопределенной

«Надежда есть, там собрались не самые некомпетентные люди, но не ясен вопрос, на каком рынке она будет работать, в чем прибыльность ее использования. Как неясен был для меня с самого начала этот проект, так и неясен сейчас. Как окупать собранные 1,7 млрд долларов, что должна эта платформа приносить, чтобы инвесторам было интересно. Она должна повышать свою стоимость - на что инвесторы рассчитывали. Должно быть достаточно много операций, где она должна использоваться. Мало того, что не запущена сама платформа, но еще непонятно, в каких сервисах она будет работать», - сказал он.

Ранее Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) через суд добилась запрета на размещение токенов (своего рода акций в блокчейне – прим. НСН) Gram, которые впоследствии должны стать криптовалютой.

В SEC заявили, что эти токены представляют собой обычные ценные бумаги, соответственно, они должны быть зарегистрированы в обычном порядке. К тому моменту TON привлек 1,7 млрд долларов инвестиций. И хотя в соглашениях о покупке Gram подчеркивалось, что в случае запрета на ICO средства не возвращаются, основатели TON предложили инвесторам забрать 77% от вложенных ими средств.

