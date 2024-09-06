Дуров: Telegram придерживается своей миссии по защите своих пользователей

По словам бизнесмена, администрация мессенджера каждый день удаляет миллионы опасных публикаций и каналов.

По его словам, соблюдение баланса между обеспечением конфиденциальности и безопасности является непростой задачей. При этом Telegram готов покинуть страны, в которых он не может найти общий язык с теми, кто регулирует интернет-пространство.

Дуров отметил, что мессенджер придерживается своей миссии по защите своих пользователей, но при этом всегда остается открытым для диалога с властями. Предприниматель напомнил, что Telegram отказывался предоставлять ключи шифрования, за что подвергался блокировке в России и Иране.

Также Дуров поблагодарил всех, кто его поддержал, а также «за любовь и мемы», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

