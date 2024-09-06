Дуров: Telegram придерживается своей миссии по защите своих пользователей
Создатель Telegram Павел Дуров назвал «абсолютно неверными» утверждения, что Telegram является «анархическим раем».
По словам бизнесмена, администрация мессенджера каждый день удаляет миллионы опасных публикаций и каналов.
По его словам, соблюдение баланса между обеспечением конфиденциальности и безопасности является непростой задачей. При этом Telegram готов покинуть страны, в которых он не может найти общий язык с теми, кто регулирует интернет-пространство.
Дуров отметил, что мессенджер придерживается своей миссии по защите своих пользователей, но при этом всегда остается открытым для диалога с властями. Предприниматель напомнил, что Telegram отказывался предоставлять ключи шифрования, за что подвергался блокировке в России и Иране.
Также Дуров поблагодарил всех, кто его поддержал, а также «за любовь и мемы», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru