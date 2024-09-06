«Удивительные» вопросы: Дуров сделал первое заявление после задержания
6 сентября 202400:05
Создатель Telegram Павел Дуров опубликовал заявление о его задержании во Франции.
Бизнесмен назвал вопросы французских властей к нему «удивительными».
По словам миллиардера, он уже давно лично помог создать «горячую линию» между мессенджером и Парижем для борьбы с терроризмом в стране.
Ранее французский суд постановил, что Дуров не сможет покидать территорию страны в течение следующих шести месяцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru