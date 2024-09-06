Дуров поблагодарил всех, кто его поддержал

«Еще раз спасибо за вашу любовь и мемы», — написал бизнесмен на своей странице в Telegram.

Дуров сделал первую публикацию после задержания во Франции. Он назвал вопросы французских властей к нему «удивительными», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

