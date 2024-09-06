Дуров поблагодарил всех, кто его поддержал
6 сентября 202401:01
Создатель Telegram Павел Дуров поблагодарил всех, кто его поддержал, а также «за любовь и мемы».
«Еще раз спасибо за вашу любовь и мемы», — написал бизнесмен на своей странице в Telegram.
Дуров сделал первую публикацию после задержания во Франции. Он назвал вопросы французских властей к нему «удивительными», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru