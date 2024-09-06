Дуров поблагодарил всех, кто его поддержал

Создатель Telegram Павел Дуров поблагодарил всех, кто его поддержал, а также «за любовь и мемы».

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«Еще раз спасибо за вашу любовь и мемы», — написал бизнесмен на своей странице в Telegram.

Дуров сделал первую публикацию после задержания во Франции. Он назвал вопросы французских властей к нему «удивительными», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Алексей Зотов
ТЕГИ:МессенджерыTelegramПавел Дуров

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