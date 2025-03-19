Число активных пользователей Telegram в месяц превысило 1 млрд

Количество активных ежемесячных пользователей Telegram значительно превысило 1 млрд. Об этом заявил сооснователь мессенджера Павел Дуров в своем блоге.

Он добавил, что в результате Telegram стал вторым по популярности приложением для обмена сообщениями в мире, не считая ориентированного на Китай WeChat.

«Расследование продолжается»: Дуров подтвердил, что вернулся из Франции в ОАЭ

Как сообщил Дуров, каждый пользователь Telegram в среднем открывает мессенджер 21 раз в день и проводит в нем 41 минуту ежедневно.

Впереди Telegram идет Whatsapp, добавил Дуров. Бизнесмен обвинил владельцев американского мессенджера в копировании инноваций на протяжении многих лет, а также добавил, что победил конкурента, добившись прибыльности и сохранив независимость.

Ранее Дуров рассказал, почему Запад отстает от Китая в области ИИ.



Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / AP
ТЕГИ:Павел ДуровМессенджеры

Горячие новости

Все новости

партнеры