Число активных пользователей Telegram в месяц превысило 1 млрд

Как сообщил Дуров, каждый пользователь Telegram в среднем открывает мессенджер 21 раз в день и проводит в нем 41 минуту ежедневно.

Впереди Telegram идет Whatsapp, добавил Дуров. Бизнесмен обвинил владельцев американского мессенджера в копировании инноваций на протяжении многих лет, а также добавил, что победил конкурента, добившись прибыльности и сохранив независимость.

Ранее Дуров рассказал, почему Запад отстает от Китая в области ИИ.







