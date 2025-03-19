Число активных пользователей Telegram в месяц превысило 1 млрд
Количество активных ежемесячных пользователей Telegram значительно превысило 1 млрд. Об этом заявил сооснователь мессенджера Павел Дуров в своем блоге.
Он добавил, что в результате Telegram стал вторым по популярности приложением для обмена сообщениями в мире, не считая ориентированного на Китай WeChat.
Как сообщил Дуров, каждый пользователь Telegram в среднем открывает мессенджер 21 раз в день и проводит в нем 41 минуту ежедневно.
Впереди Telegram идет Whatsapp, добавил Дуров. Бизнесмен обвинил владельцев американского мессенджера в копировании инноваций на протяжении многих лет, а также добавил, что победил конкурента, добившись прибыльности и сохранив независимость.
Ранее Дуров рассказал, почему Запад отстает от Китая в области ИИ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru