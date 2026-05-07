В России призвали соцсети к самостоятельному контролю деструктивного контента
Соцсети должны самостоятельно закрыть доступ для тех, кто пытается распространять деструктивный контент, сказала НСН Сергей Силивончик.
Сегодня никто не проконтролирует контент лучше, чем сами соцсети и видеохостинги, а КПД от будущих медиапатрулей и кибердружин еще только предстоит узнать. Об этом в пресс-центре НСН заявил вице-президент саморегулируемой организации Ассоциация предприятий безопасности «Школа без опасности», председатель правления Союза саморегулируемых организацией негосударственной сферы безопасности Сергей Силивончик.
«Есть видеохостинги, социальные сети, есть правила пользования ресурсом. Если человек нарушает эти правила, то доступ должен быть закрыт непосредственно самим ресурсом. Никто не проконтролирует контент лучше, чем сама площадка. Может быть премодерация со стороны соцсетей. Когда человек пытается разместить деструктивный контент, социальная сеть его предупреждает, при необходимости доступ закрывается. Если оценивать с точки зрения политического контента, возможно, есть воспитательная часть, какой-то отбор, селекция. Важно знать, чем закончится инициатива по созданию кибердружин и медиапатрулей, каким будет КПД этого движения», — сказал Силивончик.
Ранее зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов заявил, что кибердружины и медиапатрули, состоящие из волонтеров, сегодня необходимы, поскольку в современных условиях кибербезопасность стала важнейшей задачей и уроком для молодежи. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
