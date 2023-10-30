Дуров пообещал заблокировать призывающие к насилию Telegram-каналы
Бизнесмен и основатель Telegram Павел Дуров заявил, что призывающие к ненависти каналы в мессенджере будут заблокированы.
«Каналы, призывающие к насилию (как на скриншоте выше) будут заблокированы за нарушение правил Telegram, Google, Apple и всего цивилизованного мира», - написал Дуров в своем Telegram-канале.
В качестве примера основатель мессенджера приложил скриншот из Telegram-канала «Утро Дагестан», авторы которого распространяли призывы к насилию.
Накануне в аэропорту столицы Дагестана Махачкалы вспыхнули беспорядки. Толпа прорвалась на взлетно-посадочную полосу и пыталась найти граждан Израиля. Пострадали более 20 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Задержаны 60 человек, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru