Дуров пообещал заблокировать призывающие к насилию Telegram-каналы

«Каналы, призывающие к насилию (как на скриншоте выше) будут заблокированы за нарушение правил Telegram, Google, Apple и всего цивилизованного мира», - написал Дуров в своем Telegram-канале.

В качестве примера основатель мессенджера приложил скриншот из Telegram-канала «Утро Дагестан», авторы которого распространяли призывы к насилию.

Накануне в аэропорту столицы Дагестана Махачкалы вспыхнули беспорядки. Толпа прорвалась на взлетно-посадочную полосу и пыталась найти граждан Израиля. Пострадали более 20 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Задержаны 60 человек, напоминает «Радиоточка НСН».

