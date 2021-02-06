Дуров объявил о блокировке Telegram-каналов с личными данными силовиков и участников протестов
Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что мессенджер заблокировал каналы, которые распространяли персональные данные участников незаконных акций в России и силовиков.
«За последние недели мы заблокировали несколько каналов, которые выкладывали в публичный доступ телефонные номера и адреса участников протестов в России. Вместе с ними появились каналы, где публикуются домашние адреса и телефонные номера судей, прокуроров, правоохранителей, а также журналистов и медиаменеджеров», — заявил Дуров в своем Telegram-канале.
По словам основателя мессенджера, заблокированные каналы нарушали правила пользования, публично призывая к насилию - «мочить», «резать на куски», «скармливать собакам».
Дуров обратился к авторам Telegram-каналов с призывом не распространять личные данные пользователей и не призывать к насилию.
Ранее стало известно, что в Telegram оказались персональные данные силовиков, которые участвовали в задержании протестующих на акциях в России, включая информацию об их женах и детях.
Напомним, глава Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко рассказал в эфире НСН, чем вызвана атака на Telegram.
«Дуров давно сотрудничает с правоохранительными органами разных страны, не только России и США. Что-то он удаляет. Но Telegram очень бурно растет. Поэтому, думаю, тут не столько политический аспект, сколько ура-патриотический, потому что Telegram считается российским. И все эксперты ждут, когда кто-то выступит изъять его из магазинов приложений. Все американские соцсети сейчас занялись изгнанием «дьяволов». Оставлять конкурента, который ведет себя гораздо свободнее, с их стороны было бы затруднительно. Поэтому, думаю, давление на Telegram будет расти», - сказал Клименко.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru