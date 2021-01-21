«Цитируемость не заботит». Познер о переезде в Telegram
Телеведущий рассказал в эфире НСН о своем отношении к Telegram.
Официальный сайт журналиста и телеведущего Владимира Познера - «Познер Online» - удалит свои аккаунты в Facebook, Twitter и закроет их во «ВКонтакте» и «Одноклассниках». Вся коммуникационная и новостная составляющая сайта перейдут на платформу Telegram.
В администрации сайта, как передает агентство ТАСС, сообщили, что считают Telegram на сегодняшний день наиболее удобной и перспективной платформой для интернет-коммуникации.
Сам Познер отказался назвать НСН причину такого решения, переадресовав к администрации своего сайта.
«Мне уже многие звонили. Всем я говорю одно и то же: пожалуйста, свяжитесь с администратором моего сайта, и он вам все объяснит. Я не даю никакого комментария по этому поводу», - сказал Познер.
Он рассказал, как относится к Telegram. «Если бы я относился плохо, я бы тогда не воспользовался, правда же?» - отметил телеведущий.
По его словам, он не опасается, что после перехода на Telegram лишится тех уровней цитируемости в медиа, которыми обладает сейчас.
«Это для меня совершенно неважно, говорю вам откровенно. Поэтому не задумываюсь, останусь я цитируемым или не останусь. Это вопрос меня совершенно не заботит», - подчеркнул собеседник НСН.
Ранее многие известные пользователи стали покидать Facebook и Twitter из-за цензуры. После того, как забанили экс-президента США Дональда Трампа, многие перешли в Telegram. Аккаунты там завели президенты Турции и Франции Реджеп Эрдоган и Эммануэль Макрон, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
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