«Цитируемость не заботит». Познер о переезде в Telegram

«Мне уже многие звонили. Всем я говорю одно и то же: пожалуйста, свяжитесь с администратором моего сайта, и он вам все объяснит. Я не даю никакого комментария по этому поводу», - сказал Познер.

Он рассказал, как относится к Telegram. «Если бы я относился плохо, я бы тогда не воспользовался, правда же?» - отметил телеведущий.

По его словам, он не опасается, что после перехода на Telegram лишится тех уровней цитируемости в медиа, которыми обладает сейчас.

«Это для меня совершенно неважно, говорю вам откровенно. Поэтому не задумываюсь, останусь я цитируемым или не останусь. Это вопрос меня совершенно не заботит», - подчеркнул собеседник НСН.

Ранее многие известные пользователи стали покидать Facebook и Twitter из-за цензуры. После того, как забанили экс-президента США Дональда Трампа, многие перешли в Telegram. Аккаунты там завели президенты Турции и Франции Реджеп Эрдоган и Эммануэль Макрон, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

