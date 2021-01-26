«Изгнание дьяволов». Экс-советник Путина объяснил атаку на Telegram в США
Глава Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко рассказал в эфире НСН, чем вызвана атака на Telegram.
Глава американской некоммерческой организации «Коалиция за безопасный интернет» (Coalition for a Safer Web) и бывший посол США в Марокко Марк Гинсберг обратился в суд с иском к корпорации Alphabet и потребовал удалить мессенджер Telegram из магазина приложений Google Play. По словам Гинсберга, Telegram использовался для угроз и координации насильственных действий на почве расизма.
Как сообщает Bloomberg, ранее Coalition for a Safer Web потребовала от компании Apple удалить Telegram из App Store.
Глава Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко объяснил в эфире НСН, чем вызвана атака на Telegram.
«Дуров давно сотрудничает с правоохранительными органами разных страны, не только России и США. Что-то он удаляет. У него очень специфическая позиция по этой части, но учитывая, что у него мессенджер, а не социальная сеть, обвинять его в распространении сложновато. Социальная сеть – это индексируемая история, ее видно в вебе, как Twitter или Facebook. Но Telegram очень бурно растет. Поэтому, думаю, тут не столько политический аспект, сколько ура-патриотический, потому что Telegram считается российским. И все эксперты ждут, когда кто-то выступит изъять его из магазинов приложений. Все американские соцсети сейчас занялись изгнанием «дьяволов». Оставлять конкурента, который ведет себя гораздо свободнее, с их стороны было бы затруднительно. Поэтому, думаю, давление на Telegram будет расти», - сказал Клименко.
Ранее соцсеть Parler была удалена из магазинов Apple и Google из-за подозрений в том, что ее использовали для координации беспорядков в США
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