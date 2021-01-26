«Изгнание дьяволов». Экс-советник Путина объяснил атаку на Telegram в США

Глава американской некоммерческой организации «Коалиция за безопасный интернет» (Coalition for a Safer Web) и бывший посол США в Марокко Марк Гинсберг обратился в суд с иском к корпорации Alphabet и потребовал удалить мессенджер Telegram из магазина приложений Google Play. По словам Гинсберга, Telegram использовался для угроз и координации насильственных действий на почве расизма.

Как сообщает Bloomberg, ранее Coalition for a Safer Web потребовала от компании Apple удалить Telegram из App Store.

Глава Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко объяснил в эфире НСН, чем вызвана атака на Telegram.