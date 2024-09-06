Дуров: Количество платных подписчиков Telegram достигло 10 миллионов

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что количество платных подписчиков в мессенджере достигло 10 миллионов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Среди прочего Дуров сообщил, что мессенджер избавляется от некоторых устаревших функций и вводит новые. Так, была удалена функция «Люди рядом» из-за ее непопулярности, а вместо нее запущена «Бизнес рядом».

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Дуров также отметил, что количество платных подписчиков в мессенджере достигло 10 миллионов.

По его словам, 99,999% пользователей Telegram не имеют отношения к преступности, тогда как 0,001% вовлечены в незаконную деятельность и портят имидж всей платформы. В связи с этим руководство Telegram приняло решение вывести модерацию в Telegram из области критики в область похвалы.

Ранее генеральный директор IT-компании Zecurion Алексей Раевский в беседе с НСН заявил, что все архивы чатов и каналов сохраняются на серверах Telegram, физический доступ к ним есть у IT-службы, а также «у кого угодно» по желанию администрации мессенджера.

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ФОТО: ТАСС / AP
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