Дуров: Количество платных подписчиков Telegram достигло 10 миллионов

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что количество платных подписчиков в мессенджере достигло 10 миллионов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Среди прочего Дуров сообщил, что мессенджер избавляется от некоторых устаревших функций и вводит новые. Так, была удалена функция «Люди рядом» из-за ее непопулярности, а вместо нее запущена «Бизнес рядом».